Сюткин рассказал, почему изменил песню «Конечно, Вася»

Солист группы «Браво» Валерий Сюткин во время записи телешоу для федерального телеканала рассказал, что текст знаменитой песни «Конечно, Вася» изначально был другой. Об этом сообщает Пятый канал.



По словам Сюткина, 30 лет назад он написал «Конечно, Эдик», но бас-гитарист группы Сергей Лапин заявил, что с таким текстом им наваляют в Белове Кемеровской области.



– Почему он выбрал Белово, я не знаю, видимо это настоящий шахтёрский городок, но это сработало, – рассказал Сюткин.



Услышав замечание о том, что им наваляют, Сюткин сказал: «Ну, пусть будет Варя или Вася». Вариант с Васей Лапину понравился, так и появилась ставшая знаменитой песня.

