Рязанские школьники и студенты изучают основы просветительской деятельности

В четверг, 23 апреля, в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялся мастер-класс «Основы просветительской деятельности», который провела руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.
В ходе общения с участниками проекта Елена Слесаренко подробно рассказала о своём опыте организации просветительских мероприятий для детей и молодёжи в Российском движении школьников, Романовской школе города Москвы, Музее Победы. А также – о Сергее Рязанском, лётчике-космонавте, Герое России, исследователе Космоса, председателе Российского движения школьников. Сергей Рязанский в 2019 году лично поддержал инициативу реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».
Вопросы школьников и студентов касались актуальных методов вовлечения молодёжи в реализацию патриотических инициатив, особенностей работы с детской аудиторией, возможности использования мультимедийных технологий в воспитании подрастающего поколения.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов с 20 по 24 апреля реализовала дистанционную образовательную программу для школьников и студентов, участвующих в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».
Итоговым продуктом проекта станет электронный ресурс – интерактивная карта Рязанской области, на которой будут размещены объекты, связанные с историей российской космонавтики. В финале проекта его участники познакомят учащихся средних образовательных школ города Рязани с результатами своей краеведческой и журналистской деятельности.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram