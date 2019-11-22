Рязанские орнитологи продолжают выяснять причины массовой гибели птиц

Орнитологи РГУ имени Есенина получили заключение экспертизы о причинах гибели птиц на Борковском карьере в Рязани. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Напомним, ранее появилась информация о массовой гибели птиц в Рязани. В частности, чаек на Борковском карьере. Поступали данные о смерти птиц и в другом районе города.



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Эксперты сообщили, что вируса птичьего гриппа у погибших птиц не выявили. Все они погибли от ран в области шеи.



– Обильное кровотечение в грудной полости, смерть наступила от остановки сердца вследствие обильной кровопотери от внутреннего кровотечения, – говорится в заключении экспертов.



Орнитологи не понимают, как птицы могли получить такие раны. Также они отмечают, что речь идёт только о чайках с карьера. Причины гибели птиц в других районах города пока не установлены.



Телеканал «Город» показал сюжет о том, как эксперты выясняют причины гибели птиц.

