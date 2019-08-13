На окраине Рязани загорелась свалка – соцсети

Вечером в понедельник, 12 августа, на окраине Рязани загорелась свалка, расположенная на территории бывшего завода «Химволокно». Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте.



Пользователи сообщают, что на город идёт жёлтый зловонный дым. Утром над Рязанью можно было увидеть смог.



Стоит отметить, что полигон в районе деревни Турлатово несколько раз закрывали по решению суда, его проверяли сотрудники полиции и прокуратуры, но очевидцы говорят, что отходы там всё ещё продолжают принимать.



Фото и видео: Полина Квитун & Народная Рязань

