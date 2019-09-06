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Москвичка умерла, не выдержав давления коллекторов

Жительница Москвы Елена Зотова написала заявление на коллекторов после смерти пожилой матери. Об этом сообщает НТВ.

Женщина рассказала журналистам, что взяла в долг всего 10 тысяч рублей, так как матери срочно были нужны лекарства. Через некоторое время она вернула деньги через интернет с процентами, но те, видимо, до адресата не дошли. После этого женщину и её пожилую мать стали донимать коллекторы.

Они писали женщинам СМС, записки, звонили и угрожали. Неизвестные люди ломились в дверь. Вчера съёмочная группа делала сюжет об этой ситуации, а сегодня ночью пожилая москвичка умерла. 

Утром Елене позвонили коллекторы и… поздравили. При этом они продолжают требовать выплатить ещё 20 тысяч рублей, угрожая, что долг будет расти.

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