Москвичка умерла, не выдержав давления коллекторов

Жительница Москвы Елена Зотова написала заявление на коллекторов после смерти пожилой матери. Об этом сообщает НТВ.



Женщина рассказала журналистам, что взяла в долг всего 10 тысяч рублей, так как матери срочно были нужны лекарства. Через некоторое время она вернула деньги через интернет с процентами, но те, видимо, до адресата не дошли. После этого женщину и её пожилую мать стали донимать коллекторы.



Они писали женщинам СМС, записки, звонили и угрожали. Неизвестные люди ломились в дверь. Вчера съёмочная группа делала сюжет об этой ситуации, а сегодня ночью пожилая москвичка умерла.



Утром Елене позвонили коллекторы и… поздравили. При этом они продолжают требовать выплатить ещё 20 тысяч рублей, угрожая, что долг будет расти.

