Ко Дню памяти и скорби Рязанская филармония подготовила онлайн-концерт

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Ко Дню памяти и скорби Рязанская областная филармония при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области подготовила онлайн-концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова «Пусть память не меркнет».

22 июня 1941 года, начало Великой Отечественной войны – одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день в России скорбят по погибшим соотечественникам. Рязанская филармония посвящает концерт памяти павших.

Программа «Пусть память не меркнет» подготовлена малым составом Рязанского губернаторского симфонического оркестра в очном репетиционном режиме с соблюдением санитарных норм.

Музыканты исполнят Адажио соль минор Т. Альбинони, Симфонию №5 до минор op.67, ч.I Л. ван Бетховена, мелодию из кинофильма «Список Шиндлера», Адажио для струнного оркестра С. Барбер и другие произведения.

Посмотреть концерт можно будет 22 июня в 19.00 на официальной странице филармонии ВКонтакте и на портале Культура.РФ.