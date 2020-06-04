Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА «7 новостей» в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.

В репертуаре Ирины Маненковой такие роли, как Эмилия Марти, Ханума, мадам Грицацуева и многие-многие другие. Её знают и любят рязанские театралы и ценят критики. Ирина – единственная рязанская актриса, удостоенная премии «Зеркало сцены» в номинации «Лучшая женская роль».

Но сценой творческая личность Ирины Маненковой не ограничивается. В беседе с выпускающим редактором Ириной Бочаровой актриса рассказала о том, как в три года впервые вышла на сцену, почему хотела заниматься хореографией, а стала бакалавром лингвистики, какое место в её жизни занимает пэчворк, почему она не ходит в театр и не скучает на самоизоляции.

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