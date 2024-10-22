Вице-губернатор Бранов рассказал об итогах поездки в Касимов

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, посетивший Касимов вместе с губернатором Павлом Малковым и председателем областной думы Аркадием Фоминым, рассказал об итогах поездки. Пост чиновник опубликовал на своей странице ВКонтакте.

«Провели встречу с депутатами Думы Касимовского муниципального округа. Подробно обсудили и взяли на контроль все наказы жителей, обратившихся за помощью к депутатам. Наметили планы по развитию муниципалитета с учётом пожеланий горожан.

Также в ходе визита осмотрели улицу Советскую после комплексного ремонта — территория полностью преобразилась, стала удобной и красивой. На улице появились тротуары, освещение, озеленение.

Посетили стройку новой школы на 960 мест. Подрядчик нарастил темпы работ, в сентябре 2025 года в школе начнётся учебный процесс.

Проверили благоустройство „третьего луча“ — работы идут полным ходом, пространство сейчас наполняется деталями: проводится озеленение, монтируется освещение. После завершения работ появится красивый лестничный спуск и первые 250 метров новой набережной.

Подвели итоги конкурса на звание „Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области“. Отметили, что все муниципалитеты, в том числе Касимов, заметно преобразились за последние два года.

Эту работу обязательно продолжим, тем более, что губернатор Павел Малков принял решение увеличить на 50 млн рублей поддержку конкурса по местным инициативам».