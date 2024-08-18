ВХ: ВСУ концентрируют технику и людей в Орехове на запорожском направлении

Поступают сообщения о том, что ВСУ накапливают силы и технику в районе Орехова на запорожском направлении. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Именно оттуда в прошлом году началось крупное контрнаступление, результаты которого оказались неудачными для ВСУ.

Запорожское направление продолжает оставаться приоритетным для украинской стороны, что подтверждают долгие бои за Работино, Вербовое и прилегающие территории, отмечает автор поста.

Хотя подтверждений попытки повторного контрнаступления по прежнему маршруту пока нет, такую возможность исключать не стоит.

Также не исключается вероятность смещения вектора атаки с Токмака и Мелитополя в сторону Энергодара и Запорожской АЭС. Этот маршрут сложный и длинный (около 100 км через минные поля), но пока неизвестно, какой тактический план будет выбран.

— Люди на местах, «принимавшие» ВСУ в прошлом году, сообщают, что готовы к встрече, — пишет «Военная хроника».