Ветеринар-взяточник в Рязанской области получил условный срок и 2 млн штрафа

В Ухолове вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника ветстанции. Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что работник ветстанции с 2020 по 2022 год получил от предпринимателя в общей сложности 700 тысяч рублей за выдачу подложных ветеринарных сопроводительных документов на мясо.

В качестве наказания суд приговорил взяточника к 7 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Кроме того, он выплатит штраф в размере 2 млн 110 тыс. 500 рублей. Также мужчине запрещено в течение 4 лет заниматься определённым видом деятельности.