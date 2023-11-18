Суббота, 18 ноября, 2023
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Ветерану СВО в Кировской области подарили автомобиль

7info
Фото: www.kirovreg.ru

Ветерану специальной военной операции из Кировской области Дмитрию Головину подарили автомобиль. Вопрос приобретения машины решили предприниматели Куменского района и Благотворительный фонд «За Вятку», сообщает сайт правительства региона.

Ранее семью Головиных, из которой два брата принимали участие в СВО, посетил губернатор Кировской области Александр Соколов. На двоих братья получили три Ордена мужества.

Дмитрий Головин после ранения служит в военкомате в Кирове. Молодой человек отучился в автошколе, сдал экзамен на права. На встрече с губернатором он попросил помочь с приобретением автомобиля.

— Наш благотворительный фонд «Zа Вятку» и неравнодушные предприниматели решили вопрос, — рассказал губернатор.

Воину вручили автомобиль «Москвич-3». Первым пассажиром стал Александр Соколов.

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