Ветерану СВО в Кировской области подарили автомобиль

Ветерану специальной военной операции из Кировской области Дмитрию Головину подарили автомобиль. Вопрос приобретения машины решили предприниматели Куменского района и Благотворительный фонд «За Вятку», сообщает сайт правительства региона.
Ранее семью Головиных, из которой два брата принимали участие в СВО, посетил губернатор Кировской области Александр Соколов. На двоих братья получили три Ордена мужества.
Дмитрий Головин после ранения служит в военкомате в Кирове. Молодой человек отучился в автошколе, сдал экзамен на права. На встрече с губернатором он попросил помочь с приобретением автомобиля.
Воину вручили автомобиль «Москвич-3». Первым пассажиром стал Александр Соколов.