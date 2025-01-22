Ветеранам боевых действий предлагают получить удостоверение «СВОи»

Ветераны боевых действий из Рязанской области могут получить электронное удостоверение «СВОи». Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Цифровой документ объединяет удостоверение ветерана, социальную и банковскую карты. С его помощью можно получить доступ ко всем мерам социальной поддержки.

Электронное удостоверение «СВОи» действует на всей территории России. В 2024 году документ оформили 1200 ветеранов боевых действий.

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Заявку на получение удостоверения можно подать через официальный сайт ПАО «ПСБ» или обратившись в отделение банка-партнера.