Среда, 22 января, 2025
-4.4 C
Рязань
Изображение от katemangostar на Freepik
Общество

Ветеранам боевых действий предлагают получить удостоверение «СВОи»

Анастасия Мериакри

Ветераны боевых действий из Рязанской области могут получить электронное удостоверение «СВОи». Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Цифровой документ объединяет удостоверение ветерана, социальную и банковскую карты. С его помощью можно получить доступ ко всем мерам социальной поддержки.

Электронное удостоверение «СВОи» действует на всей территории России. В 2024 году документ оформили 1200 ветеранов боевых действий.

Реклама

Заявку на получение удостоверения можно подать через официальный сайт ПАО «ПСБ» или обратившись в отделение банка-партнера. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.