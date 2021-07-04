Ветеран ВОВ три дня блуждал по лесу в Клепиковском районе

В четверг, 1 июля, в Клепиковском районе нашли пропавшего ветерана ВОВ. Он бродил по лесу трое суток. Об этом сообщает поисковый отряд «Мещера».
Пенсионера нашли в 21:14. Именно в это время по рации прозвучало долгожданное сообщение:
Ветеран Великой Отечественной Войны блуждал по лесу в окрестностях Дрошино три дня. Добровольцы эвакуировали пострадавшего из леса и передали в скорую.
В тот же день поисковикам поступило сообщение о пропаже женщины в Касимовском районе. Однако помощь активистов не понадобилась, так как ее нашли местные жители.