Ветеран ВОВ смогла восстановиться после инфаркта и встретит День Победы дома

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Михайловна смогла восстановиться после инфаркта и встретит День Победы дома. Об этом рассказывает ОКБ в своей группе ВКонтакте.
Лидия Михайловна — ветеран Великой Отечественной войны. Ей 93 года, но её сила духа, вера в жизнь и доброту по-прежнему вдохновляют всех вокруг. Когда вражеские силы вошли в Рязанскую область, юная Лида отказалась от эвакуации. Она осталась, чтобы с мужеством и верой в Победу перенести все тяготы войны. А после долгие годы трудилась на железной дороге, создала крепкую семью, вырастила детей, которые продолжили её дело.
Жизнь преподнесла ветерану новое испытание — инфаркт миокарда. С отёком лёгких и множеством возрастных заболеваний она поступила в рязанскую ОКБ в крайне тяжёлом состоянии. Каждый день был испытанием, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады Лидии Михайловне удалось победить болезнь.
Сегодня она улыбается, смотрит вперёд и готовится встретить День Победы дома, в кругу близких.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info