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Медицина

Ветеран ВОВ смогла восстановиться после инфаркта и встретит День Победы дома

Анастасия Мериакри

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Михайловна смогла восстановиться после инфаркта и встретит День Победы дома. Об этом рассказывает ОКБ в своей группе ВКонтакте.

Лидия Михайловна — ветеран Великой Отечественной войны. Ей 93 года, но её сила духа, вера в жизнь и доброту по-прежнему вдохновляют всех вокруг. Когда вражеские силы вошли в Рязанскую область, юная Лида отказалась от эвакуации. Она осталась, чтобы с мужеством и верой в Победу перенести все тяготы войны. А после долгие годы трудилась на железной дороге, создала крепкую семью, вырастила детей, которые продолжили её дело.

«Вера в хорошее, в завтрашний день помогала мне тогда и помогает сейчас», — говорит Лидия Михайловна.

Жизнь преподнесла ветерану новое испытание — инфаркт миокарда. С отёком лёгких и множеством возрастных заболеваний она поступила в рязанскую ОКБ в крайне тяжёлом состоянии. Каждый день был испытанием, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады Лидии Михайловне удалось победить болезнь.

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Сегодня она улыбается, смотрит вперёд и готовится встретить День Победы дома, в кругу близких.

«Для нас, сотрудников ОКБ, День Победы — священный праздник. Мы с особым трепетом и вниманием относимся к ветеранам, к пожилым людям, к тем, кто подарил нам мирное небо. И такие моменты, как сегодня, наполняют сердце гордостью и радостью. Лидия Михайловна, спасибо Вам за мужество, за веру, за жизнь! Здоровья, тепла и долгих лет в окружении любящих сердец», — пожелали сотрудники ОКБ.

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