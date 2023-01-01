Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Ветеран труда из Рязанской области 1 января отметил 95-летие

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Источник: Издательство "Пресса"

В первый день 2023 года житель рабочего посёлка Милославское, участник войны и ветеран труда Виктор Михайлович Кобзев отметил свой 95-ый день рождения. Об этом пишет издательство «Пресса».

Именинника поздравили председатель районного совета ветеранов Игорь Петрушин и начальник сектора архива Светлана Балашова. Юбиляру вручили благодарность от врио главы администрации Романа Баркова, подарки и конверт с поздравлением от главы государства Владимира Путина.

Ветеран труда из Рязанской области 1 января отметил 95-летие

Виктор Михайлович трудился в сельском хозяйстве. В Великую Отечественную войну ещё подростком он пахал на тракторе с шести утра до шести часов вечера: такой был график. После войны отслужил в Советской Армии, а после приехал в родную деревню Ляпуновка.

Всю жизнь Виктор Кобзев работал в третьем отделении совхоза «Прогресс» – сначала трактористом, затем бригадиром, механиком, парторгом. Создал семью, воспитал двух сыновей и дочь. У Виктора Михайловича 3 внука и 6 правнуков.

Труженик тыла, ветеран труда Виктор Кобзев не раз был награждён за свой доблестный труд. Среди наград – значок «Ударник коммунистического труда», орден Трудовой славы и юбилейные медали Великой Победы.

Ветеран труда из Рязанской области 1 января отметил 95-летие

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