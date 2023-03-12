Ветер порывами до 21 м/с ожидается в Рязанской области 13 марта

В понедельник, 13 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода, днём с прояснениями. Ночью прогнозируются дождь, мокрый снег и снег, местами — налипание мокрого снега и гололёд.

По данным синоптиков Рязанского гидрометцентра, днём преимущественно без осадков. Прогноз публикует ГУ МЧС по региону.

На дорогах сохранится гололедица. Скорость юго-западного, западного ветра составит 6-11 м/с, порывы местами достигнут 16-21 м/с.

Ночью воздух в регионе остынет до 2-7 градусов ниже ноля, днём — от минус 3 до плюс 2 градусов.