Весна вернется в выходные в Рязанскую область

Текущая неделя в погодном отношении будет состоять из двух примерно равных частей: в первой ее половине будет преобладать влияние холодных воздушных масс, с четверга начнут побеждать теплые, и температура с каждым днем будет расти. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

Снежный покров, по словам ученого, в первой половине недели будет незначительно наращиваться и просуществует до пятницы.

Резкий заток холода в конце прошлой недели породил температурные контрасты. Самым холодным днем недели стал вторник: днем около 0°С, а в ночь на среду – похолодание до -11°С около Рязани и до -7°С на востоке области.

«Обычно в восточных районах области холоднее, но в этот раз будет иначе. Дело в том, что долина Волги выступит каналом для смещения черноморского воздуха на север, а блюдцеобразная низменность Мещеры будет ловушкой для холода. Поэтому чем ближе к Поволжью, тем теплее, а на краю Мещерской низменности (в т. ч. в областном центре) будет на 2-3 градуса холоднее», — отметил Сергей Тобратов. Реклама

В среду, 19 марта, Рязанская область окажется во влиянии более теплых ветров, хотя отрицательные среднесуточные температуры пока сохранятся. В среду-субботу регион будет находиться между несколькими синоптическими вихрями. Погода ожидается неустойчивая, с переменной облачностью, возможны слабые осадки 19 и 21 марта. Будет теплеть: днем с +4 до +8, ночью с -11 до 0…+1. Но в Центральной Европе в четверг будет +15, в Западной до +20, а у нас столь резкое потепление не допустит Арктика. Тем не менее, к пятнице снежный покров, очевидно, полностью исчезнет – нарастающего тепла окажется достаточно для этого.

В субботу, 22 марта, погода станет более определенной: мы окажемся под влиянием скандинавского умеренно теплого антициклона. Он будет подвижным и достаточно быстро повернется к нам своим теплым бортом (где ветер с юга). Давление начнет расти, облаков станет меньше, в воскресенье, 23 марта, дневные температуры поднимутся до +10°С. Правда, ночные несколько просядут (до -2°С…-4°С) из-за выхолаживания в безоблачную погоду. Воскресенье – самый теплый день недели.

Для начала уверенной вегетации растений нужно в среднем не менее +5°С, такие устойчивые температуры ожидаются не ранее конца месяца. Но тюльпанам вполне может хватить и такого тепла, что придет к нам к выходным.