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Среда, 14 июля, 2021
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Вертолёт рязанской санитарной авиации совершил 120-й вылет

7info
Вертолёт рязанской санитарной авиации совершил 120-й вылет
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В Рязани совершил 120-й вылет вертолёт санитарной авиации, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Вертолёт доставил 72-летнюю пациентку из Кораблина. В районной больнице женщине с прободной язвой сделали операцию, далее потребовалась экстренная помощь реаниматологов областного центра. Пенсионерка лечится в ОКБ.

Чтобы совершить 120 вылетов, пилотам потребовалось меньше года. В Рязань привозили пациентов с инсультами, травмами, инфекционными болезнями. Врачи летали в районы, кроме того, больных возили в Мордовию, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.    

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