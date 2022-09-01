Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала «набить морду» на школьной линейке

Певица Алла Борисовна сделала неожиданное заявление на школьной линейке в элитной подмосковной гимназии, пишет КП.

Один из журналистов спросил Примадонна, что бы хотелось осуществить первым делом после возвращения в Россию.

«Да много чего… Морду набить одному человеку», – ответила с широкой улыбкой Пугачева.

На уточняющий вопрос артистка рассмеялась и пояснила, что всего лишь пошутила.

Пугачева отметила, что ее дочь Лиза и сын Гарри будут ходить на пение и шахматы. При этом она подчеркнула, что не помогает детям с уроками и хочет приучать их к самостоятельности с детства.