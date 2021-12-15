Верховный суд подтвердил обязанность носить маски в магазине

Верховный суд России напомнил о необходимости носить маски в магазинах, в том числе когда их специально не выдают покупателям. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья рассмотрел дело жительницы Архангельска, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она пришла в магазин без маски. Женщина пыталась обжаловать наказание, указывая, что в торговой точке маску ей не предложили.

Подобное мнение ВС назвал ошибочным толкованием норм закона. Обязанность использовать средства защиты возложена именно на граждан.

Реклама

Также суд учёл показания свидетелей, заявивших, что предложили маску покупательнице, но она от нее отказалась.