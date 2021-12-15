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Среда, 15 декабря, 2021
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Верховный суд подтвердил обязанность носить маски в магазине

7info
Изображение Christo Anestev с сайта Pixabay

Верховный суд России напомнил о необходимости носить маски в магазинах, в том числе когда их специально не выдают покупателям. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья рассмотрел дело жительницы Архангельска, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она пришла в магазин без маски. Женщина пыталась обжаловать наказание, указывая, что в торговой точке маску ей не предложили.

Подобное мнение ВС назвал ошибочным толкованием норм закона. Обязанность использовать средства защиты возложена именно на граждан.

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Также суд учёл показания свидетелей, заявивших, что предложили маску покупательнице, но она от нее отказалась.

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