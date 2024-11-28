Верховный суд направил дело об убийстве двух человек на повторное рассмотрение

Верховный суд отменил решение 2-го апелляционного суда на приговор фигуранту дела «Сети»* (признана террористической организацией и запрещена в России) Максиму Иванкину и постановил направить дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом 27 ноября сообщило ТАСС.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года Иванкин, являясь подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков, покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним, опасаясь уголовного преследования, скрылись его подельники: женщина и двое мужчин, один из них Алексей Полтавец. Мужчина и женщина решили дать признательные показания и собрались вернуться в Пензу. Узнав об этом, не желая быть разоблаченными, Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес в Рязанской области и убили.

В феврале 2024 года Рязанский областной суд приговорил участника запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть»* Максима Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек, к 24 годам колонии. В июне апелляция оправдала его по одному из эпизодов убийства, потерпевшая сторона обжаловала апелляционное решение в Верховном суде РФ.

Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года колонии участнику террористического сообщества «Сеть»* Максиму Иванкину. Адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик заявил, что дело направили в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.

«Мы надеемся, что при повторном рассмотрении дела будет признан законным приговор Рязанского областного суда», — заявил адвокат.

Полтавец объявлен в международный розыск.

* – признана террористической организацией и запрещена в России