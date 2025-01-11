Верблюд из рязанского села сыграл мудреца в фильме «Финист. Первый богатырь»

На семейной ферме в Рязанской области живет уникальный верблюд по кличке Гордый. Белоснежный двугорбый красавец с удовольствием принимает внимание посетителей и лакомства, которые они ему привозят. Особенно животному нравятся ветки деревьев — как лиственных, так и хвойных, ведь верблюды любят колючки, сообщает ГТРК «Ока».

«Можно привезти елочку — он с удовольствием угостится», — рассказала фермер Юлия Романихина.

Но Гордый знаменит не только среди гостей фермы. Верблюд стал настоящей кинозвездой, сыграв одну из ролей в фильме-сказке «Финист. Первый богатырь», который вышел на экраны 1 января. Лента создана при поддержке телеканала «Россия», а Гордый исполнил роль заколдованного говорящего верблюда по имени Джамал. На съемочной площадке он обошел 20 конкурентов. Фермеры считают, что ключевую роль сыграли его интеллект и белоснежная шерсть. Кастинг проходил прямо в Рязанском районе, а съемки, длившиеся почти месяц, — в Москве. Для поездки в столицу Гордому организовали специальный транспорт.

Говорящий верблюд Джамал стал одной из самых ярких фигур фильма. По сюжету он влюблен в Бабу Ягу и создает множество комичных ситуаций, добавляя сказке волшебства. Его голосом заговорил известный российский актер Павел Прилучный.

«Это интересная работа, когда зритель тебя не узнает. У меня есть опыт озвучивания мультфильмов, и даже мои дети порой не понимают, что это я. Это здорово, когда тебя не узнают даже близкие», — поделился актер. Реклама

Гордый стал любимцем съемочной группы. По словам журналистов ГТРК «Ока», он охотно позволял себя причесывать, словно понимая, что теперь ему нужно всегда выглядеть безупречно. Ведь статус звезды обязывает!

Верблюд попал на рязанскую ферму во время пандемии — из цирка «Шапито», где из-за прекращения спектаклей животное оказалось без работы. Фермеры уверены, что Гордый, которому сейчас всего 9 лет (а верблюды могут жить до 50), только начинает свою звездную карьеру. Теперь, благодаря фильму, у него появилось новое имя — Джамал, и поток посетителей фермы из разных уголков России не иссякает.