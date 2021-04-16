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Великий Пост 2021: как питаться и о чём не забыть 17 апреля

7info7
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Продолжается Великий Пост. Как питаться постящимся 17 апреля и о чём не стоит забывать в этот день?

Особенности богослужения

В дни Великого поста в храмах не поются акафисты, и суббота пятой недели — единственное исключение. Восхвалять Пресвятую Деву Марию в благодарность за неоднократное спасение города от бед и врагов начали в IX веке жители Константинополя. Постепенно праздник распространился во всей Восточной Церкви и по сей день остается одним из любимых, так как, пожалуй, каждому верующему есть за что поблагодарить Богородицу.

Утром пройдёт литургия Иоанна Златоуста. Вечером – Всенощное бдение.

Дни памяти

В этот день церковь вспоминает Преподобного Зосиму Палестинского, монаха, встретившего в пустыне Марию Египетскую и рассказавшего об этой великой святой. Также вспоминают Икону Божьей Матери «Геронтисса», чудотворный образ из монастыря Пантократор на Афоне, на котором Пречистая изображена в полный рост и без Младенца.

Пост

Устав в субботние дни даёт послабление, и даже монахам разрешена приготовленная с растительным маслом пища.

Подготовлено по материалам сайта foma.ru.

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