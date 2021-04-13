Великий Пост 2021: как питаться и о чём не забыть 14 апреля

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Продолжается Великий Пост. Как питаться постящимся 14 апреля и о чём не стоит забывать в этот день?

Особенности богослужения

Утром — литургия Преждеосвященных Даров. Вечером — утреня четверга, на которой целиком читаются Великий канон Андрея Критского (состоящий из 250 строф канон, призывающий душу к покаянию) и житие преподобной Марии Египетской. Другое название этой службы, совершаемой всего раз в году, — Мариино стояние. Её продолжительность — от трёх часов, но подвиг святой, много лет прожившей в пустыне, настолько вдохновляющий, что это длинное богослужение для многих верующих проходит «на одном дыхании».

Дни памяти

14 апреля – день памяти Преподобной Марии Египетской. Мария была большой грешницей, но, уверовав в Господа, она посвятила 47 лет своей жизни борьбе со страстями и покаянию. Ее историю для потомков сохранил монах Зосима. Когда старец встретил её в пустыне, где она чудом выживала все эти годы в одиночестве, перед ним предстала святая. В 2021 году день памяти преподобной (день смерти, дата непереходящая) выпал на канун Марииного стояния.

Пост

Для поддержания сил молящихся в день Марииного стояния даже монастырский устав разрешает растительное масло.

Подготовлено по материалам сайта foma.ru