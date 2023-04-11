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Вторник, 11 апреля, 2023
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Великая среда 2023: что нужно делать в третий день Страстной недели

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Продолжается Страстная седмица. В третий её день православные христиане вспоминают предательство Иудой своего учителя за тридцать сребренников. А также грешницу, помазавшую ноги Спасителя миром.

Традиции и запреты Великой среды

В Страстную среду хозяйки продолжают свои хлопоты. В преддверии Чистого четверга начинается генеральная уборка дома. В этот день готовили четверговое мыло, его нужно вынести за порог дома и оставить, а утром забрать. Тогда мыло убережет от сглаза.

Считается, что сегодня нужно выбирать к столу пасхальные яйца. Если купить их в среду, они дольше сохранят свежесть.

Ни в коем случае нельзя устраивать шумные посиделки и застолья. Каждый день Страстной недели нужно посвятить молитве и смирению.

Запрещается ругаться матом, спорить с людьми. Есть вероятность, что испорченные в Страстную седмицу отношения, больше никогда не восстановятся.

Велено соблюдать пост. Под запретом – молоко, яйца, мясо и рыба.

Народные приметы Великой среды

Если по оврагам земля промерзала, стоит ждать плохой урожай;

Ночью холодно, а днём жарко – к хорошей погоде;

Заря красного цвета сулит ненастье;

Игра грачей в небе – к теплу;

Слышен крик глухаря – будет большой урожай зерновых;

Лёд на реках полностью сошел – рыбаков ждет хороший улов.

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