Ведущим шоу «Чудо» на НТВ стал актёр и юморист Арсений Попов

НТВ приступил к съёмкам нового развлекательного проекта для всей семьи «Чудо» (0+). Ведущим шоу стал актёр и юморист Арсений Попов, сообщает пресс-служба телеканала.

«Чудо» – это программа, где балом правят дети. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране.

Арсений Попов: «С генеральным продюсером НТВ Тимуром Леонидовичем Вайнштейном я был знаком заочно, и когда получил предложение встретиться, уже был положительно настроен. Приехал к нему в офис, ну а дальше, не успел он закончить рассказ про проект, как я уже согласился. Долго не раздумывал, сразу сказал: «Да!» Мы только начали снимать, поэтому делиться впечатлениями ещё рано. Команда классная! Сразу видно, что профессионалы, все вопросы моментально решаются. И, конечно, радует, что декорации, наряды, номера очень яркие и весёлые. Приезжать на площадку – одно удовольствие, пока это не очень похоже на работу, просто нахожусь на каком-то празднике, где я ещё и в центре внимания!»

«Чудо» – это не конкурс, не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри, никто не станет выставлять оценки. А это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России.

«Все дети безумно талантливые! Я обратил внимание, что они, конечно, гораздо честнее взрослых. И с ними тоже надо быть честным, потому что они чувствуют фальшь на интуитивном уровне. Поэтому я не придумываю какие-то способы общения с детьми, мне правда с ними интересно. Единственное, о чём я попросил сценаристов – это не рассказывать мне о самих номерах. То есть всё, что показывают дети, я вижу в первый раз вместе со зрителями. И те эмоции, которые у меня возникают: удивление или восторг от увиденного – они настоящие! Какой-то специальной подготовки к съёмкам с моей стороны не было. Дети – это такие же взрослые, просто чуть поменьше. Они, как и взрослые, бывают разные: с кем-то легче посидеть, поболтать, посмеяться, пошутить, а с кем-то приходится чуть сложнее. Но в отличие от взрослых, дети могут и ударить! У меня уже такое было, причём это никак не связано с тем, что я затронул какую-то неприятную тему. Они могут себя повести абсолютно непредсказуемо просто от избытка эмоций, от того, что вокруг много людей, публика новая, огромный зал, много внимания», – рассказывает Арсений Попов.

Арсений Попов — российский актёр, импровизатор. Родился 20 марта 1983 года в Омске. Учился в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. В 2007 году переехал в Петербург, где позже начал сниматься в кино и играть в театре импровизации. В 2016 вместе с коллегами создал шоу «Импровизация» на ТНТ. Сейчас участвует в теле- и интернет-шоу, снимается в кино, играет в театре.

Премьера шоу «Чудо» состоится в новом телевизионном сезоне. Все юные участники проекта в конце выступлений запишут личные обращения к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и в новогодние праздники на НТВ. Самое яркое обращение телеканал покажет в новогоднюю ночь перед выступлением Президента России.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».