Ведущий траурного мероприятия поразился прощанию с Владимиром Левкиным

Во вторник, 19 ноября, на Троекуровском кладбище Москвы простились с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Ведущий траурного мероприятия заявил, что такое трогательное прощание он видит впервые, пишет «Московский комсомолец».

По информации СМИ, очередь из желающих проститься с артистом выстроилась огромная, желающие могли лично выразить соболезнования вдове певца Марине.

— После тёплых слов дочерей в адрес отца собравшиеся не сдерживали слез, — пишет автор статьи.

В траурном зале во время всей церемонии прощания звучали песни Владимира. Люди включали фонарики на телефонах, аплодировали.

Проститься с коллегой вместе с фанатами пришли участники группы «На-На». В этот момент в зале звучала композиция «Запевай, запевай эту песню, месяц май…»