Ведущий «Модного приговора» разобрал стиль Кристины Орбакайте

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Эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте недавно отметила 50-летний юбилей. Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в традиционной рубрике 7days.ru сделал разбор гардероба актрисы.

Он посоветовал певице воздержаться от оттенков малахита и цикламена в нарядах, назвал тип Кристины северным и нордическим, а также порекомендовал изменить цвет волос на более естественный.

— Кристине идут нежные оттенки розового, цвета пудры. Они подчёркивают её нордическую, северную красоту. Я считаю, что главная проблема её – цвет волос. К такому искусственному оттенку всегда трудно подобрать цветовую гамму, — заявил ведущий «Модного приговора».