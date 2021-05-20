Ведущий «Модного приговора» раскритиковал стиль Леры Кудрявцевой

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Историк моды, обладатель коллекций уникальных платьев и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев назвал Леру Кудрявцеву «куклой Барби».

19 мая популярной российской ведущей исполнилось 50 лет. Она до сих пор ведёт топовые хит-парады, недавно вновь вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова и родила ему дочь Марию.

Александр Васильев также поздравил теледиву с юбилеем, отметил её высокую трудоспособность, но в тоже время отпустил пару колкостей в адрес её гардероба.

— Ее наряды всегда отличались несколько провинциальным вкусом, я не побоюсь сказать эти слова. Кудрявцева не брендоманка. Но она прекрасно знала, чего требует публика, — подчеркнул историк моды.

Кроме того, Александр Васильев охарактеризовал вечерние туалеты Кудрявцевой, сравнив её с ожившей «куклой Барби». При этом добавил, что во многом благодаря такому имиджу она и добилась успеха, а победителей не судят, — пишет Радио КП.