Многие люди после того, как им ставят неприятные, а порой даже неутешительные диагнозы, спешат к целителям и экстрасенсам за помощью. Более того, многие колдуны активно рекламируют свои оздоровительные услуги и приглашают на приём тех, кто плохо себя чувствует. Популярная ведьма, участница шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, можно ли вылечиться с помощью магии.

Журналисту портала media.az Райдос однозначно заявила: вылечиться с помощью магии нельзя.

— Есть разряд целителей, которые лечат нетрадиционными методами. Но я убеждена, что для того, чтобы оказывать подобные услуги, надо иметь медицинское образование. Я не занимаюсь лечением, говорю это сразу, чтобы не вводить людей в заблуждение. Всегда советую: прежде, чем обращаться к нетрадиционным методам, лучше посетить врача. Тем более, что наша медицина далеко шагнула вперёд, — говорит ведьма.

Единственное, когда больной человек может обратиться к экстрасенсу — с целью оздоровить энергополе. Это может помочь в оздоровлении и в быстрой регенерации организма.