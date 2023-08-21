Многие люди после того, как им ставят неприятные, а порой даже неутешительные диагнозы, спешат к целителям и экстрасенсам за помощью. Более того, многие колдуны активно рекламируют свои оздоровительные услуги и приглашают на приём тех, кто плохо себя чувствует. Популярная ведьма, участница шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, можно ли вылечиться с помощью магии.
Журналисту портала media.az Райдос однозначно заявила: вылечиться с помощью магии нельзя.
Единственное, когда больной человек может обратиться к экстрасенсу — с целью оздоровить энергополе. Это может помочь в оздоровлении и в быстрой регенерации организма.