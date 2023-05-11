«Ведёт государство к краху»: таролог Хуснетдинова предрекла Джо Байдену печальный конец

Таролог Айгуль Хуснетдинова в интервью Пятому каналу рассказала о будущем американского лидера Джо Байдена. По её прогнозу, Байдену ждёт незавидное будущее, а вверенные ему США – полный крах.

Сейчас состояние здоровья Байдена, по словам Хуснетдиновой, оставляет желать лучшего. Его иммунитет слабеет. Все беспокойство о том, что ему осталось жить совсем не долго, вполне обоснованы.

Что касается будущего США, то прогноз также хорошим не назовешь — страну ожидают финансовые проблемы. А всё из-за политического курса, который в последние годы своего правления взял Байден. По мнению таролога, президент США ведет свое государство к краху.

— Перевернутый паж чаш говорит, что Байден не особо заинтересован в том, чтобы общаться с народом. Он не готов идти на какие-то перемены, которые будут благоприятны для его страны, и, как следствие, это ведет к полному разочарованию народа, — заявила эзотерик.

На фоне нежелания Байдена слушать рядовых американцев его поддержка будет постепенно иссякать, убеждена Хуснетдинова. А ещё Соединённые Штаты ждут трудности на международной арене. Страна стремительно будет терять инвестиционную привлекательность.