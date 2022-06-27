ВЦИОМ: Жители России стали ходить на выставки и в театр чаще

Россияне чаще стали ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад. Данные исследования ВЦИОМ приводит РИА Новости.

29% жителей страны посещают спектакли один или несколько раз в год. 6% россиян бывают в театре один-два раза в месяц. 63% граждан ходят в театр реже раза в год или никогда.

36% опрошенных заявили, что бывают в музеях и на выставках один или несколько раз в год. Каждый месяц эти места посещают 6% респондентов. 55% жителей России никогда не были там или бывают реже раза в год.

Лишь 5% россиян бывают в книжных магазинах ежедневно. 21% граждан посещают их один-два раза в месяц, 27% – один или несколько раз в год. 45% идут покупать книги в магазине реже раза в год или вообще никогда.

ВЦИОМ-Спутник провёл опрос 17 июня 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. В исследовании участвовали более 1600 человек.