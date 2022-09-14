ВЦИОМ: Каждый второй россиянин замечал случаи умышленного искажения истории страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса, посвящённого мнению граждан России о фальсификации истории и способах борьбы с ней.

Знание истории страны считают важным абсолютное большинство россиян – 96%. С 2015 года убеждённость граждан в этом вопрос выросла (7 лет назад так утверждали 92% респондентов).

Чуть больше половины – 53% – соотечественников сталкивались со случаями умышленного искажения истории России. За 7 лет это доля почти не изменилась (в 2015 году было 54%).

Как полагают жители России, которым приходилось встречаться с фальсификацией истории, прежде всего искажаются события Второй мировой войны. В частности, фальсифицируются факты, итоги войны – об этом заявили 18% опрошенных, а также преуменьшается роль России в победе – 10%.

87% участников исследования считают, что необходимо бороться с теми, кто пытается умышленно исказить историю России. В 2015 году такой ответ дали 83% респондентов, – сообщает ВЦИОМ.