В ночь на 11 марта киевские власти организовали масштабную атаку беспилотников на российские регионы. Только над Московской областью были сбиты несколько десятков вражеских дронов, направлявшихся в столицу.

Известный эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман убежден, что за очередной атакой киевских террористов стоит не только Зеленский. В беседе с корреспондентами «МК» он назвал тех, кого считает ответственными за удары.

— Прямую ответственность, конечно, несет террористическая организация «Украина», — заявил Анатолий Александрович. — Но нужно понимать, что террористы почти никогда не действуют в одиночку. У них всегда есть заказчики.

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По его словам, к преступлению причастны не только исполнители, но и те, кто его организовал.

— Как известно, на суде отвечают не только непосредственные исполнители преступления, но и его заказчики, — продолжил Вассерман. — В данном случае вряд ли за этим стоят США, поскольку Трамп — хороший бизнесмен. Он понимает, что токсичный актив нужно быстро сбросить. Так что, скорее всего, за сегодняшней атакой на наши регионы стоят либо Британия, либо Европейский союз (ЕС).

Вассерман напомнил, что западные страны не только отдают приказы киевскому режиму, но и оказывают ему поддержку в организации терактов.

— Они предоставляют техническую помощь, — отметил он. — Вспомните недавний удар «Хаймарсами» по рынку в одном из городов. Судя по хвастовству самих преступников, там использовались данные спутникового целеуказания из Франции. Так что они не только заказчики, но и прямые соучастники преступлений.