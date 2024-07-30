Вассерман рассказал, чего ждать от Трампа

О том, кто стал причиной ухудшения отношений между Россией и США, и о том, каких отношений с Америкой можно ожидать в будущем, рассказал «МК» известный эрудит и депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.

«При Трампе действительно резко ужесточились ограничения на взаимодействие с Россией со стороны США, — говорит Анатолий Александрович. — Однако это не было его личной инициативой. Эти ограничения вводились парламентом, где в то время не только демократы, но и многие республиканцы всеми возможными способами саботировали любые попытки Трампа сделать что-то полезное для своей страны».

По словам Вассермана, большая часть усилий Трампа во время его президентства была направлена на то, чтобы очистить республиканскую партию от своих явных противников. Он считает, что если Трамп снова станет президентом, то будет действовать совершенно иными способами и не стремиться к разжиганию конфликтов.

«В США очень популярна фраза „Победитель получит всё“, — продолжает Вассерман. — Этот принцип может быть опасным, поскольку он заставляет бороться за победу любой ценой, даже если это приведёт к преступным действиям. Однако, насколько я могу судить, Трамп в своей деловой практике никогда не придерживался этой формулы. Он старался искать взаимовыгодные решения и избегать борьбы не на жизнь, а на смерть».

Вассерман считает, что такое поведение Трампа было проявлением силы, а не слабости. Он надеется, что возможное второе президентство Трампа будет эпохой менее конфликтной и что точки соприкосновения с Россией в США будут найдены.