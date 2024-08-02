Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что главной проблемой Украины является то, что большинство её граждан — русские.

По мнению парламентария, политику украинского государства сложно понять, пока украинцев считают отдельным народом, а их язык — отдельным языком.

Вассерман объяснил, что создание отдельного государства было в большей степени политическим решением, не имевшим под собой серьёзных этнических оснований. Он отметил, что часть русских, переселившихся на эти земли несколько веков назад под властью Польши, действительно приобрела некоторые особенности, но их недостаточно для того, чтобы считать Украину отдельным государством.

Депутат уверен, что политика украинской власти направлена на максимальное дистанцирование от России. В связи с этим, по его мнению, уничтожается доступ ко всему русскоязычному.

Вассерман считает, что это вынужденная мера, поэтому любая попытка воплотить в жизнь старую польскую идею «Украина — не Россия» рано или поздно оборачивается репрессиями против русского большинства граждан Украины.

Он также отметил, что на Украине принято говорить о принудительной русификации, но на самом деле история Украины — это история принудительной украинизации, то есть искусственного увеличения отличий украинцев от остальных русских.