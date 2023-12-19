Вторник, 19 декабря, 2023
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Василиса Володина назвала причину ухода из «Давай поженимся»

7info
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Астролог Василиса Володина рассказал о причине ухода из программы «Давай поженимся!», сообщает «Газета.ру».

Информацией Володина поделилась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией.

Астролог ушла из программы в апреле 2020 года, когда в России действовала самоизоляция во время эпидемии коронавируса. Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжили вести шоу вдвоем.

Володина заявила, что просила отпуск на программе, который ей не дали. Гузеева поставила ей условие.

— Она не могла себе представить, что кто-то снимется вот так две недели не в том формате. Она звезда этой программы, это ею принятое решение, — заявила Василиса.

Астролог отметила, что тогда сделала выбор в пользу жизни, пожертвовав славой.

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