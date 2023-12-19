Василиса Володина назвала причину ухода из «Давай поженимся»

Астролог Василиса Володина рассказал о причине ухода из программы «Давай поженимся!», сообщает «Газета.ру».
Информацией Володина поделилась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией.
Астролог ушла из программы в апреле 2020 года, когда в России действовала самоизоляция во время эпидемии коронавируса. Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжили вести шоу вдвоем.
Володина заявила, что просила отпуск на программе, который ей не дали. Гузеева поставила ей условие.
Астролог отметила, что тогда сделала выбор в пользу жизни, пожертвовав славой.