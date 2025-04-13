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Новости мира

«Вашингтон» без Овечкина потерпел крупнейшее поражение в сезоне

Алексей Самохин

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команде «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0:7. Игра завершилась с разгромным результатом — по периодам 3:0, 3:0, 1:0.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, ранее ставший рекордсменом по количеству голов в истории НХЛ среди игроков наибольшего уровня, в матче участия не принимал. Руководство клуба решило предоставить ему отдых.

Это поражение стало крупнейшим для столичной команды в текущем сезоне.

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«Вашингтон» ранее досрочно обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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