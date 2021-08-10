Вандалы испортили мозаику в подземном переходе у «Барса на Московском» в Рязани

В Рязани вандалы испортили мозаику в подземном переходе у «Барса на Московском». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Хулиган исписал исторические панно баллончиком с краской. Неизвестный решил таким образом признаться в любви девушке.
Напомним, после того, как в подземном переходе снесли торговые ларьки, на стенах нашли 12 панно. На них были стилизованные изображения Рязани. В администрации города ранее сообщили, что планируют восстановить мозаику, а на время обсуждения панно собирались законсервировать.