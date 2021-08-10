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Вторник, 10 августа, 2021
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Вандалы испортили мозаику в подземном переходе у «Барса на Московском» в Рязани

Елена Лобанова
Вандалы испортили мозаику в подземном переходе у "Барса на Московском" в Рязани
Фото из социальных сетей
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В Рязани вандалы испортили мозаику в подземном переходе у «Барса на Московском». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

Хулиган исписал исторические панно баллончиком с краской. Неизвестный решил таким образом признаться в любви девушке. 

— Наташа, бросай его! Помните те красивые советские росписи, которые нашли после сноса ларьков? Так вот, их теперь нет. Картины с достопримечательностями города в стиле гжель закрасили вандалы, — говорится в сообщении. 

Напомним, после того, как в подземном переходе снесли торговые ларьки, на стенах нашли 12 панно. На них были стилизованные изображения Рязани. В администрации города ранее сообщили, что планируют восстановить мозаику, а на время обсуждения панно собирались законсервировать.

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