Вампир из «Битвы экстрасенсов» высказался о разводе девушки на нюдсы

Участник 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов, известный как «вампир», прокомментировал NEWS.ru ситуацию с мошенничеством, в которой его имя было использовано для обмана москвички. Он заявил, что жертва сама приняла решение передать деньги злоумыш

«Проблема не в том, кто предложил ей снять порчу, а в ней самой. Она сама по своей инициативе отдала деньги. Я не несу ответственности за других людей и всех об этом предупреждал. Люди взрослые и должны сами всё понимать,» — отметил Краснов.

Артем Краснов является одним из основных претендентов на победу в текущем сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов». Вместе с ним за место в финале борются родовой ведун и победитель 22-го сезона Максим Левин, православная ясновидящая Елизавета Петрова и деревенский колдун Александр Саков, который оказался в черном конверте и рискует покинуть проект.

В беседе с NEWS.ru Краснов признал, что попытка мошенников выманить деньги и интимные фотографии у москвички может повлиять на его репутацию перед финалом. Однако он подчеркнул, что это связано с популярностью проекта.

«Этот случай — признак рейтингового проекта. После этого инцидента люди в комментариях стали активно критиковать девушку. Не знаю, обращалась ли она ко мне повторно. У меня тысячи писем, я стараюсь отвечать всем по возможности,» — добавил экстрасенс.

30 мая Telegram-канал Baza сообщил, что мошенник, выдавая себя за Краснова, предложил москвичке снять порчу за 20 тысяч рублей, а затем потребовал еще 100 тысяч рублей. Когда девушка не смогла заплатить, мошенник запросил интимные фотографии. Поняв, что имеет дело с самозванцем, она обратилась в полици