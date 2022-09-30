Валерий Вахрамеев: Наш мюзикл о любви, которой, к сожалению, во все времена не хватает

С обладателем лирического баритона Валерием Вахрамеевым мы встретились в непривычно пустом зрительном зале музыкального театра. Но ровно через 7 дней он наполнится зрителями, которые с нетерпением ждут премьеры. А пока в фойе достраивают декорации замка, в воздухе витает атмосфера предчувствия чуда, а я беседую с исполнителем главной роли — Призрака.

-Валерий, здравствуйте. Мы встречаемся накануне премьеры — 6 октября в Рязанском музыкальном театре «дают» — «Призрак замка Кентервиль», где Вы исполняете роль Призрака. Как проходит репетиционный процесс? Домашних и соседей пугаете по ночам?

— Дома стараюсь не репетировать, а отдыхать. Репетиций в театре хватает. В очень плотном графике сейчас живём. Встречаемся 2 раза в день актёрским составом, вместе с оркестром.

…Есть у меня кандалы… Я, так бывает, надену их, и выхожу в фойе театра поработать с зеркалом. Они, конечно, не из металла сделаны, поэтому, чтобы почувствовать вес и бряцанье железа, включаю воображение. Так и пытаюсь найти органику.

— Диапазон ваших ролей огромен. Вы с лёгкостью перевоплощаетесь из Кощея в Кая, из Бендера в Онегина. Скажите, Вы мечтали быть поющим актёром с детства и прошли классический путь от музыкальной школы до музыкального театра?

— Нет, не классический. В музыкальную школу я не ходил, в детстве нотной грамоте не обучался. Сестра, правда, занималась на фортепиано, и мы как-то домашнее задание вместе с ней сделали…. Она, в итоге двойку за это получила.

Жил я в Вологде в детстве. Пел, как и многие дети, занимался в ансамбле «Вот и мы». В подростковом возрасте голос сломался, и я забросил это дело.

Потом учился в техническом вузе, увлекался программированием. Но на втором курсе что-то перещёлкнуло и я пришёл в музыкальное училище на прослушивание. Никаких особенных вокальных данных у меня тогда не было, но желание было огромное. Теперь-то я точно знаю, что секрет успеха – стремление к поставленной цели.

Потом была Нижегородская консерватория, работа в филармонии, и приглашение в Рязань. Тогда дирижёром здесь работал Артём Гладков. Мы были знакомы по консерватории и делали там несколько проектов.

— Вы жили на Волге. Скучаете по «большой воде» и как Вам Рязань?

— Рязань – город хороший. Сначала мне казалось, что много общего в его облике с Великим Устюгом. Особенно центр, где купеческие ряды. После Нижнего Новгорода очень маленьким показался.

А по просторам скучаю. Особенно по впечатлению от стрелки, где сливаются Ока и Волга в Нижнем Новгороде.

Ещё хочу отметить гостеприимство рязанцев. В театре меня приняли замечательно. Культурная жизнь Рязани кипит и бурлит. Не все спектакли коллег из других театров удаётся посетить, но от увиденного впечатления самые положительные.

— Я впервые посмотрела «Кентервильское приведение» лет в пять. То был мульт 1970 года, выпущенный на студии Союзмультфильм, благодаря которому все советские дети изображали Призраков, накинув на голову простыню и издавая страшные звуки. Меня в мультфильме завораживала музыка и визуальный ряд, благодаря которому зрители попадали в атмосферу Туманного Альбиона.

Когда готовилась к нашему интервью, то обнаружила, что в 2022 году вышло 2 версии по мотивам новеллы Оскара Уайльда – обе в Британии — мультфильм и адаптированный к современным реалиям сериал. Как думаете, почему такой интерес к сюжету именно сейчас? И О чём «Призрак замка Кентервиль» в постановке Урсулы Макаровой?

— У нас волшебная музыка Владимира Баскина в мюзикле будет. У меня не всегда такое цельное впечатление от спектакля, как сейчас. Мне очень нравятся в нашем театре в этом смысле «Алые паруса» с потрясающей музыкой Дунаевского. А если приводить пример зарубежных, то это «Иисус Христос – супер звезда» Эндрю Ллойда Уэббера. В такую музыку погружаешься, и все мотивы образуют единую музыкальную ткань и атмосферу.

А что касается актуальности произведения, то наш мюзикл о любви, которой, к сожалению, во все времена не хватает.

— Почему зритель должен придти на мюзикл «Призрак замка Кентервиль»?

— Потому что мы очень любим нашего зрителя! Потому что его ждёт потрясающая музыка! Потому что это Оскар Уайльд!

Беседовала Надежда Майорова