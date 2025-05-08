Вагон-«теплушка» пополнил экспозицию мемориального комплекса в Рязанской области

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс в селе Троица Рязанской области, посвященный блокаде Ленинграда, пополнился новым экспонатом – вагоном-«теплушкой». В нем разместилась экспозиция, рассказывающая о том, как происходила эвакуация жителей города на Неве и какую помощь им оказывали рязанцы.

Вагон разместился на специально подготовленной площадке, на которой железнодорожники уложили рельсошпальную решетку и стрелочный перевод.

В годы войны рядом с селом Троица находилась железнодорожная станция Ясаково, через которую двигались эшелоны с эвакуированными жителями Ленинграда. Тех, кто погиб в дороге от голода и болезней, хоронили недалеко от станции в братской могиле. В конце 1950-х годов движение поездов на данном участке железной дороги было прекращено. В 2024 году здесь открылся мемориальный комплекс, посвященный блокаде Ленинграда и подвигу его жителей.