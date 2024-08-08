Журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище в Рязани, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».
Автор поста отмечает, что могила находится рядом с деревянной часовней у входа на погост под раскидистой берёзой. Как у Высоцкого.
Похороны прошли 6 августа.
Вадим Михайлов был главным редактором одной из самых популярных рязанских газет «Вечерняя Рязань» в 90-е годы прошлого века.
Пару лет Михайлов работал редактором раздела «Акценты» сайта 7info.ru, выпускающим редактором нашего информагентства.