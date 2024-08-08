Четверг, 8 августа, 2024

Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище в Рязани

Автор: 7info

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Вадим Михайлов. Фото из архива 7info

Журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище в Рязани, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Автор поста отмечает, что могила находится рядом с деревянной часовней у входа на погост под раскидистой берёзой. Как у Высоцкого.

Похороны прошли 6 августа.

Вадим Михайлов был главным редактором одной из самых популярных рязанских газет «Вечерняя Рязань» в 90-е годы прошлого века.

— Всю рязанскую прессу делили тогда на две части: «Вечерняя Рязань» и «все остальные газеты и журналы». «Остальных» можно было не читать — все равно обо всем напишет «Вечерка». Простым, человеческим языком. Без официоза и заигрываний с номенклатурной верхушкой, — говорится в статье «Новой газеты — Рязань».

Пару лет Михайлов работал редактором раздела «Акценты» сайта 7info.ru, выпускающим редактором нашего информагентства.

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