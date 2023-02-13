Понедельник, 13 февраля, 2023
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В жилом комплексе Fresh Life начала работать первая в Рязани система распознавания лиц

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«Зеленый сад» в тестовом режиме запустил вход по Face ID для жителей дома бизнес-класса в Кальном.

Чтобы попасть внутрь, нужно просто посмотреть на домофон: если информация о человеке внесена в базу данных, программа распознает лицо и откроет дверь.

Тесты показали, что система работает отлично — скорость реагирования устройства моментальная. Пока такой «умный» вход реализован в одном из подъездов дома. В скором времени программу установят и на другие домофоны — на воротах входа во двор и в других подъездах.

В жилом комплексе Fresh Life начала работать первая в Рязани система распознавания лиц

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