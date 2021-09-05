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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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В жестком ДТП в Якутии погибли три человека

Елена Лобанова
В жестком ДТП в Якутии погибли три человека
Фото ГИБДД

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Три человека погибли в ДТП в Якутии. Еще троих госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости»

Все произошло в Нерюнгринском районе на федеральной трассе «Лена». 

По предварительной информации, водитель Toyota Ipsum не справился с управлением на повороте, поэтому машина наехала на барьерное ограждение. От удара иномарка слетела с проезжей части в кювет глубиной 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут.

— В результате погибли 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. Травмы получили 26-летняя девушка и мужчины 37 и 30 лет. Их госпитализировали в медучреждение. Один из пострадавших в реанимации, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

  • В жестком ДТП в Якутии погибли три человека
  • В жестком ДТП в Якутии погибли три человека
  • В жестком ДТП в Якутии погибли три человека
  • В жестком ДТП в Якутии погибли три человека

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