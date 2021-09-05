В жестком ДТП в Якутии погибли три человека

Три человека погибли в ДТП в Якутии. Еще троих госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости».
Все произошло в Нерюнгринском районе на федеральной трассе «Лена».
По предварительной информации, водитель Toyota Ipsum не справился с управлением на повороте, поэтому машина наехала на барьерное ограждение. От удара иномарка слетела с проезжей части в кювет глубиной 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.