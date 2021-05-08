В жестком ДТП в Татарстане погибли четыре человека

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В жестком ДТП с двумя легковушками в Татарстане погибли четыре человека. в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла в пятницу, 7 мая, на трассе Агрыз — Красный бор. Примерно в 18:20 26-летний водитель на Nissan Almera после завершения обгона не справился с управлением, поэтому задел отбойник моста и вылетел на встречку. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 31-летнего мужчины.

После столкновения Nissan отбросило на обочину и произошло возгорание.

— В ДТП погибли водитель Nissan, а также пассажиры другой иномарки — 30-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей. Им было 3 года и 9 лет, — говорится в сообщении.

Водителя Kia госпитализировали с различными травмами.