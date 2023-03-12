В женской консультации №1 в Рязани появилось новое оборудование

Женская консультация №1 в Рязани получила новое оборудование — новый ультразвуковой аппарат. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Теперь специалисты смогут работать с уникальными ультразвуковыми технологиями, дающими возможность высокого разрешения и сверхбыстрой обработки больших объёмов данных. Это новый уровень качества визуализации в области охраны репродуктивного здоровья.

Также приобретена техника для диагностики заболеваний шейки матки. Новый кольпоскоп с мощной оптикой позволит выявить патологию на ранней стадии. С помощью подключения устройства к компьютеру можно сразу вносить результаты исследований в медицинскую информационную систему и печатать снимки полученного изображения.