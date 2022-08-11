В Женской консультации № 1 появился новый колькоскоп

Для Женской консультации № 1 Рязани закупили новый колькоскоп. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Один из важных разделов работы врача гинеколога женской консультации — профилактика и раннее выявление заболеваний шейки матки.
В учреждение приобретено новое оборудование — кольпоскоп фирмы «Ecleris». Использование современной медицинской техники позволяет оценить состояние эпителия шейки матки, определить участки для прицельной биопсии, тем самым гарантируя более точную диагностику и вовремя проведённое лечение.