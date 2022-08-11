В Женской консультации № 1 появился новый колькоскоп

Для Женской консультации № 1 Рязани закупили новый колькоскоп. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Один из важных разделов работы врача гинеколога женской консультации — профилактика и раннее выявление заболеваний шейки матки.

«Помимо цитологического скрининга и выявления носительства вируса папилломы человека мы применяем такой метод исследования, как кольпоскопия», — поясняет и. о. главного врача Женской консультации № 1 Светлана Потапова.

В учреждение приобретено новое оборудование — кольпоскоп фирмы «Ecleris». Использование современной медицинской техники позволяет оценить состояние эпителия шейки матки, определить участки для прицельной биопсии, тем самым гарантируя более точную диагностику и вовремя проведённое лечение.