В Железногорске продолжаются поиски пропавшей 10-летней девочки

В Железногорске (Курская область) разыскивают 10-летнюю Зуеву Мирославу Валерьевну. Девочка пропала вечером 22 января, когда ушла от подруги и не вернулась домой.
Ход поисков
Сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры активно прочесывают местность с самого утра. Начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев сообщил, что численность поисковых групп увеличат до 100 человек в ближайшие часы. Поиски осложняет тот факт, что девочка оставила телефон дома, из-за чего невозможно определить ее местоположение с помощью технических средств.
Для координации поисков создан Оперативный штаб, который работает на базе лицея № 5 (ул. Курская, 21). В его состав входят представители полиции, администрации, волонтерских организаций и местные жители. Поиски начались сразу после поступления заявления о пропаже ребенка и продолжались всю ночь.
Приметы девочки
- Возраст: 10 лет.
- Была одета в розовую шапку, серые спортивные брюки, бежевый длинный пуховик с меховым капюшоном и светлые кроссовки.
Как помочь
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мирославы, просят незамедлительно сообщить по телефонам:
- 2-64-55
- 8-999-381-30-52
- 102 (круглосуточно).
Оперативный штаб также принимает помощь от добровольцев и местных жителей, готовых участвовать в поисках.