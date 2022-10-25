В Железнодорожном районе Рязани местный житель похитил по меньшей мере 6 автомобильных аккумуляторов

Оперативники уголовного розыска задержали рязанца, подозреваемого в серии хищений аккумуляторов в Железнодорожном районе города. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

20-летний житель областного центра обратился в отдел МВД по Железнодорожному району и рассказал, что припарковал свой ВАЗ-2105 рядом с домом, а утром обнаружил, что из машины демонтировали аккумулятор.

В полицию поступили ещё два подобных заявления — пропали аккумуляторы из «Москвича», принадлежащего 90-летнему пенсионеру, и ВАЗ-2105 44-летнего мужчины.

Все кражи были совершены в одном районе, оперативники отметили схожесть почерка преступлений. Полицейские выяснили, что недавно молодой мужчина продал несколько автомобильных аккумуляторных батарей. По описанию внешности продавца сотрудники правоохранительных органов узнали 25-летнего рязанца, который ранее был судим за грабёж и мошенничество. Подозреваемого нашли и задержали, часть похищенного удалось изъять.

По предварительным данным, вечером и ночью злоумышленник выбирал машины, припаркованные в безлюдных и плохо освещённых местах. Повреждая капот, мужчина совершал кражи аккумуляторов. От рук рецидивиста пострадало 6 автомобилей, устанавливается его причастность к подобным преступлениям.

Деньги, вырученные от продажи незаконного добытого, житель Рязани тратил на покупку наркотиков.

Ведётся проверка с перспективой возбуждения уголовного дела по статье о краже.

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